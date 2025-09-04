La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Jeudi 4 Septembre 2025 - 16:05

Bel RTL : une nouvelle saison et un nouveau studio


Dès cette rentrée, Bel RTL installe sa philosophie de la "positive attitude" au cœur de ses programmes. La grille 2025-2026 s’appuie sur un nouveau studio, de nouvelles voix et plusieurs rendez-vous inédits, tout en poursuivant son développement numérique. La radio annonce également une série d’opérations spéciales destinées à renforcer sa proximité avec les auditeurs.


Le nouveau studio de Bel RTL, conçu pour accueillir la diffusion simultanée en radio et en télévision. Un espace hybride pensé pour enrichir l’expérience des auditeurs et des téléspectateurs.
Le nouveau studio de Bel RTL, conçu pour accueillir la diffusion simultanée en radio et en télévision. Un espace hybride pensé pour enrichir l'expérience des auditeurs et des téléspectateurs.

À partir de septembre, les émissions matinales de Bel RTL (de 05h à 10h) seront diffusées simultanément en radio et en télévision sur RTL tvi depuis un studio spécialement conçu pour l’occasion. Cet espace a été pensé pour enrichir l’expérience des auditeurs comme des téléspectateurs, dans une logique de radio filmée qui illustre les investissements technologiques engagés par Bel RTL.
La station structure ses journées autour de programmes qui combinent information, musique et bonne humeur. Dès 08h30, Benjamin Maréchal prend l’antenne avec "Ils mériteraient d’être dans le journal". À 10h, Sandrine Corman et Hugues Hamelynck animent "Positive attitude", une tranche marquée par les témoignages et la convivialité.
 

"Dès la rentrée, bel RTL met la positive attitude au centre de ses programmes. De nouvelles émissions, un nouveau studio, de nouvelles voix, sans oublier le retour de rendez-vous phares : bel RTL accompagne ses auditeurs du matin au soir avec de l’info, de la musique et de la bonne humeur" a notamment indiqué Emmanuel Mestag, directeur des programmes de Bel RTL.


Des événements pour prolonger la relation avec le public

À 13h10, Maxence Lacombe propose « Génération bel RTL », consacré aux hits des années 80 à aujourd’hui. En fin de journée, Jean-Michel Zecca présente "Ça fait du bien", entre récits de vie et témoignages inspirants. Chaque vendredi, André Dussolier viendra y raconter des destins singuliers. Ces nouvelles propositions s’inscrivent dans une stratégie visant à renforcer la proximité avec les auditeurs tout en diversifiant les formats.
Bel RTL mettra également en place plusieurs opérations spéciales. Le 12 décembre, "Bel RTL vous régale" proposera une dégustation de tartiflette à l’Adventure Valley de Durbuy. Le 19 décembre, "La Parade de Noël RTL" réunira les animateurs de la station à Namur pour un rendez-vous festif destiné à partager un moment privilégié avec les auditeurs.
Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


