Bel RTL : une nouvelle saison et un nouveau studio

À partir de septembre, les émissions matinales de Bel RTL (de 05h à 10h) seront diffusées simultanément en radio et en télévision sur RTL tvi depuis un studio spécialement conçu pour l’occasion. Cet espace a été pensé pour enrichir l’expérience des auditeurs comme des téléspectateurs, dans une logique de radio filmée qui illustre les investissements technologiques engagés par Bel RTL.

La station structure ses journées autour de programmes qui combinent information, musique et bonne humeur. Dès 08h30, Benjamin Maréchal prend l’antenne avec "Ils mériteraient d’être dans le journal". À 10h, Sandrine Corman et Hugues Hamelynck animent "Positive attitude", une tranche marquée par les témoignages et la convivialité.

