Bel RTL : l'opération Pièces Rouges pousse les grilles des écoles

De nombreux élèves et enseignants ont participé à cette récolte nationale. Les écoles seront donc mises à l’honneur cette année pour cette deuxième édition. Les instituteurs, les directeurs, les parents ou les élèves pourront ouvrir les grilles de leur école à l’opération Pièces Rouges à travers la récolte de pièces, des ateliers, des cahiers pédagogiques et des discussions autour de la maladie et de la recherche.

Pour s’inscrire à cette action "Écoles" de l’Opération Pièces Rouges, Bel RTL propose un formulaire à remplir sur son site web.