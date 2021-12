Bel RTL et Radio Contact célèbrent Noël

Pour la longue nuit de la Saint-Sylvestre, un duo inédit et explosif donnera rendez-vous aux auditeurs de 19h à 5h du matin : Sophie Pendeville et Benny B feront vivre les dernières heures de 2021. Le samedi 1er janvier, Bel RTL proposera deux émissions inédites. D'abord, de 09h à 11h, "La tête dans les étoiles" avec Patricia Millis et Vincent Maréchal déclinera l'horoscope de 2022, signe par signe. Ensuite, entre 11h et 14h, avec "Les meilleurs tubes des 30 ans Bel RTL". Durant 3 heures, Cédric Godart, Patrick Allen et sa guitare feront revivre 30 années de musique. Tous les styles et toutes les époques, racontés par des experts en musique...

Enfin, pour déjà se plonger dans l'esprit des fêtes, la webradio Bel RTL Noël est toujours disponible sur belrtl.be et sur l'application Bel RTL.