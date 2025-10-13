La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Bauer mobilise Hits Radio et Magic Radio pour la prévention du cancer du sein  €



L’animatrice britannique Katherine Ryan, entourée de bénévoles de "Breast Cancer Now", lors du lancement de la campagne audio nationale menée par Bauer Media et Tombola pour le "Breast Cancer Awareness Month". Une opération diffusée sur Hits Radio et Magic Radio pour encourager le dépistage précoce autour du message "Who are you checking for ?".
L’animatrice britannique Katherine Ryan, entourée de bénévoles de "Breast Cancer Now", lors du lancement de la campagne audio nationale menée par Bauer Media et Tombola pour le "Breast Cancer Awareness Month". Une opération diffusée sur Hits Radio et Magic Radio pour encourager le dépistage précoce autour du message "Who are you checking for ?".
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
L’animatrice britannique Katherine Ryan, entourée de bénévoles de "Breast Cancer Now", lors du lancement de la campagne audio nationale menée par Bauer Media et Tombola pour le "Breast Cancer Awareness Month". Une opération diffusée sur Hits Radio et Magic Radio pour encourager le dépistage précoce autour du message "Who are you checking for ?".
Bauer mobilise Hits Radio et Magic Radio pour la prévention du cancer du sein
Rédigé le Lundi 13 Octobre 2025

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication