BNJ FM a choisi StudioTalk pour alimenter sa plate-forme de radio visuelle

"Regarder la radio est la prochaine étape pour le marché des médias. StudioTalk fournit à BNJ FM des solutions qui correspondent à son savoir-faire en matière de radio tout en diffusant des programmes de qualité diffusion" a expliqué Olivier Waty, directeur de la technologie et des projets chez BCE.

BNJ FM diffuse trois programmes radiophoniques sur les comtés de Neuchâtel, du Jura et du Jura bernois en Suisse. Elle se concentre sur les informations de proximité, les préoccupations et les intérêts de la population de l'Arc jurassien. La réception de radio est assurée via FM, DAB +, web et via des applications mobiles.