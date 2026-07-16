BMW : l'audio embarqué reste dominé par la radio AM/FM selon Edison Research €

En voiture, la radio AM/FM concentre 83% du temps d'écoute audio financé par la publicité chez les personnes de 18 ans et plus, devant les podcasts (7%) et SiriusXM financé par la publicité (4%). Les plateformes de streaming financées par la publicité restent très minoritaires avec 2% pour Spotify, 2% pour Pandora et 0.8% pour YouTube Music. Source : Edison Research, Share of Ear, Q2 2025 - Q1 2026
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