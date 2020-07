BMG Production Music signe un partenariat avec Bonne Pioche Music

En collaboration avec BMGPM, la série d’albums Bonne Pioche Music sera disponible au sein du label français AXS Doc, marque spécialisée dans la musique pour documentaires appartenant au label AXS Music. Les albums contiennent une sélection de titres issus de genres et thèmes variés, dont certains sont déjà disponibles : Mischievous Scenes, Shared Moments, Pop In Doc, On The Road et About Nature. Le reste de la sélection sera disponible au cours de l’année, d’autres sorties étant prévues régulièrement chaque année. Bonne Pioche Music est une société d’édition, de production et de supervision musicale créée en 2005, dédiée aux musiques originales composées pour des longs métrages, documentaires et fictions, et qui compte un catalogue de près de 4500 titres. Bonne Pioche Music propose ses services auprès des producteurs de films tant cinéma que télé pour éditer des BO.