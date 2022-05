BBC : une réforme et surtout des économies

Cette réforme passera par des modifications du contenu et des services, des économies et une volonté de rechercher de nouveaux investissements commerciaux. Ce plan se concentrera sur la création d'une organisation moderne, dirigée par le numérique et rationalisée. Cette première phase représente 500 millions de livres sterling d'économies et de réinvestissements annuels pour rendre la BBC beaucoup plus numérique. Plusieurs changements sont attendus notamment dans les radios locales "pour garantir que le journalisme local de la BBC, de haute qualité et distinctif, soit disponible chaque jour quand et où le public le souhaite".