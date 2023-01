BBC iPlayer et BBC Sounds battent des records Rédigé par Brulhatour le Lundi 9 Janvier 2023 à 07:30 | modifié le Lundi 9 Janvier 2023 à 07:30



Durant la période Noël, les téléspectateurs et les auditeurs ont afflué vers BBC iPlayer et BBC Sounds en nombre record, des millions de personnes ont aussi suivi les programmes sur BBC TV ou encore via les flux de BBC Radio. Accès payant Déjà inscrit ? BBC iPlayer et BBC Sounds battent des records Rédigé le Lundi 9 Janvier 2023