BBC World Service choisit Ecreso FM pour la radiodiffusion

L’accord porte sur la fourniture de baies équipées d’émetteurs Ecreso FM redondants 1 + 1 et d’une unité de contrôle Ecreso. Les services associés à WorldCast Systems comprennent l’intégration de systèmes, la configuration de l’émetteur, le test, la livraison et la formation à l’exploitation. "Nous sommes ravis de collaborer avec WorldCast dans le cadre de notre programme de remplacement d'émetteurs FM et sommes impatients de continuer à fournir un service fiable à notre auditoire mondial" a déclaré Simon Gosby, de World Service Distribution. Six systèmes de 1000 watts et deux systèmes 1 + 1 de 2000 watts ont déjà été expédiés au Royaume-Uni avant la livraison finale aux sites de diffusion en Afrique et en Asie.

Rappelons que WorldCast Systems conçoit et développe des solutions de diffusion destinées aux opérateurs de réseau, aux autorités de régulation et aux fournisseurs de contenus dans les domaines des médias.