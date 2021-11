BBC Radio : un nouveau fonds pour le secteur indépendant

Plus tôt cette année, la BBC a annoncé des plans de grande envergure pour déplacer son centre créatif et journalistique en dehors de Londres. Dans le cadre des plans "BBC Across the UK", BBC Radio s'est engagée à de nombreux changements, notamment à l'augmentation des dépenses liées à la radio et à la musique concernant des programmes clés sur Radio 1, 1Xtra et Radio 2 qui proviennent désormais de tout le Royaume-Uni, à l'enracinement de Radio 3 et de Radio 6 Music dans le nord ou de Radio 4 en déplaçant un certain nombre de volets factuels hors de Londres. Dans le cadre des engagements de la BBC en matière de diversité, BBC Radio a aussi alloué 12 millions de livres sterling au cours des trois prochaines années à la commande spécifique d'un contenu diversifié et inclusif.

Le fonds de développement Radio Indie sera lancé le 16 novembre 2021.