BBC Radio 1 donnera aux auditeurs une minute pour parler à la nation

BBC Radio 1 a lancé un appel à tous ceux qui ont une histoire à raconter, à ceux qui sentent qu'ils ont du mal à être entendus ou vus par ceux qui les entourent et à ceux qui estiment qu'ils méritent d'être mis en avant. Qu'il s'agisse de partager des devises personnelles pour vivre, présenter des talents uniques ou simplement raconter leurs propres expériences, Radio 1 leur offrira la chance de partager ce qui fait d'eux ce qu'ils sont. Chacun aura la liberté de parler de ce qui le définit.

"De nombreux jeunes ont eu du mal à trouver une voix dans cette année incroyablement difficile pour nous tous. Nous voulons que les gens entendent directement la prochaine génération et écoutent ce qui est important pour eux, et je suis heureux que Radio 1 puisse aider à partager leurs histoires" a déclaré Aled Haydn Jones, directeur de Radio 1.