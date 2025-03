Avec le DAB+, RFI modernise son offre et séduit un public plus jeune

L’arrivée de RFI en DAB+ à Paris marque une nouvelle étape dans son développement. Forte de son ancrage dans la capitale et en Île-de-France, la station souhaite consolider son audience et attirer de nouveaux auditeurs issus des nombreuses diasporas présentes dans la région. Jean-Marc Four, directeur de RFI, espère une mise en service dès la mi-mars…