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Lundi 7 Septembre 2026 - 14:55

Aux États-Unis, les podcasts conservateurs rebattent les cartes


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À l’approche du cycle électoral américain de 2026, Edison Research compare les audiences hebdomadaires des principaux podcasts conservateurs entre le 4e trimestre 2024 et le 2e trimestre 2026. "The Megyn Kelly Show" progresse de 115% et "The Shawn Ryan Show" de 107%, tandis que "The Dan Bongino Show" recule de 62%.



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L’analyse observe l’évolution des podcasts conservateurs qui affichaient les plus fortes audiences hebdomadaires au 4e trimestre 2024. La comparaison avec le 2e trimestre 2026 montre une progression de 115% pour "The Megyn Kelly Show" auprès des consommateurs hebdomadaires de podcasts âgés de 13 ans et plus aux États-Unis. "The Shawn Ryan Show" augmente de 107%. "The Tucker Carlson Show "progresse de 13%, "The Glenn Beck Program" de 11% et "The Sean Hannity Show" de 5%.
Edison Research mentionne "Candace", le nouveau programme de Candace Owens et indique que ses dernières données font apparaître une croissance importante depuis son lancement, mais précise qu’aucune donnée tendancielle pour 2024 n’est disponible pour ce titre.

Des reculs allant jusqu’à 62%

À l’inverse, plusieurs podcasts ont enregistré une baisse de leur audience hebdomadaire américaine. "The Dan Bongino Show" affiche le recul le plus important avec -62%. Edison Research précise que cette diminution peut notamment s’expliquer en partie par l’interruption du programme pendant la période où Dan Bongino exerçait comme Deputy Director of the FBI. "The Jordan B. Peterson Podcast" recule de 44%, "The Ben Shapiro Show "de 19% et "The Mark Levin Podcast" de 16%. "The Matt Walsh Show" est le seul programme de cette sélection dont l’audience ne varie pas entre 2024 et 2026.
Ces résultats ne mesurent donc pas une progression ou un recul global des podcasts conservateurs, mais une recomposition des audiences entre plusieurs titres majeurs, alors que débute le cycle électoral américain de 2026.
Aux États-Unis, les podcasts conservateurs rebattent les cartes

Tags : Edison Research, États-Unis, podcast, podcasts



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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