Aux États-Unis, les podcasts conservateurs rebattent les cartes

À l’inverse, plusieurs podcasts ont enregistré une baisse de leur audience hebdomadaire américaine. "The Dan Bongino Show" affiche le recul le plus important avec -62%. Edison Research précise que cette diminution peut notamment s’expliquer en partie par l’interruption du programme pendant la période où Dan Bongino exerçait comme Deputy Director of the FBI. "The Jordan B. Peterson Podcast" recule de 44%, "The Ben Shapiro Show "de 19% et "The Mark Levin Podcast" de 16%. "The Matt Walsh Show" est le seul programme de cette sélection dont l’audience ne varie pas entre 2024 et 2026.

Ces résultats ne mesurent donc pas une progression ou un recul global des podcasts conservateurs, mais une recomposition des audiences entre plusieurs titres majeurs, alors que débute le cycle électoral américain de 2026.