Aux États-Unis, la radio touche deux fois plus d'auditeurs que ne l'imaginent les annonceurs €

Aux États-Unis, la radio AM/FM touche chaque semaine 86% des adultes de 18 ans et plus, selon Nielsen, alors que les annonceurs et agences médias estiment cette couverture à seulement 43%, soit deux fois moins que la réalité mesurée. Source : Advertiser Perceptions, août 2026
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