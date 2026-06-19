Aux États-Unis, la radio touche davantage les ados que le streaming financé par la publicité €

Chez les adolescents américains de 13 à 19 ans, la radio AM/FM affiche une portée quotidienne de 55%, soit deux fois celle du streaming musical financé par la publicité (28%) et 1.6 fois celle des vidéos musicales sur YouTube (33%). Malgré une portée globale de 71%, près de la moitié des utilisateurs de streaming musical ne sont pas exposés aux publicités. Source : Edison Research, Share of Ear Study, T1 2026 (P13-19), relayé par Audacy.
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