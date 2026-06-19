La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Aux États-Unis, la radio touche davantage les ados que le streaming financé par la publicité €



Chez les adolescents américains de 13 à 19 ans, la radio AM/FM affiche une portée quotidienne de 55%, soit deux fois celle du streaming musical financé par la publicité (28%) et 1.6 fois celle des vidéos musicales sur YouTube (33%). Malgré une portée globale de 71%, près de la moitié des utilisateurs de streaming musical ne sont pas exposés aux publicités. Source : Edison Research, Share of Ear Study, T1 2026 (P13-19), relayé par Audacy.
Chez les adolescents américains de 13 à 19 ans, la radio AM/FM affiche une portée quotidienne de 55%, soit deux fois celle du streaming musical financé par la publicité (28%) et 1.6 fois celle des vidéos musicales sur YouTube (33%). Malgré une portée globale de 71%, près de la moitié des utilisateurs de streaming musical ne sont pas exposés aux publicités. Source : Edison Research, Share of Ear Study, T1 2026 (P13-19), relayé par Audacy.
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
Aux États-Unis, la radio touche davantage les ados que le streaming financé par la publicité
Aux États-Unis, la radio touche davantage les ados que le streaming financé par la publicité
Rédigé le Vendredi 19 Juin 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication