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Aux États-Unis, la radio concentre 55% du temps d’écoute audio en voiture €



La radio AM/FM représente 55% du temps d’écoute audio en voiture chez les 13 ans et plus, contre 16% pour le streaming musical. Les autres usages audio, dont les podcasts, YouTube, SiriusXM, la musique possédée et les livres audio, totalisent 29%. Source : Edison Research at SSRS, "Share of Ear", Q1 2026.
La radio AM/FM représente 55% du temps d’écoute audio en voiture chez les 13 ans et plus, contre 16% pour le streaming musical. Les autres usages audio, dont les podcasts, YouTube, SiriusXM, la musique possédée et les livres audio, totalisent 29%. Source : Edison Research at SSRS, "Share of Ear", Q1 2026.
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Aux États-Unis, la radio concentre 55% du temps d’écoute audio en voiture
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Rédigé le Mercredi 2 Septembre 2026

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