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Aux États-Unis, la radio AM/FM reste le média de masse le plus puissant sur les 25-54 ans €



Chez les 25-54 ans aux États-Unis, la radio AM/FM affiche une couverture hebdomadaire de 86%, devant les podcasts à 69%, la télévision à 65%, Facebook à 62% et YouTube à 57%. Le streaming AM/FM atteint pour sa part 20%. Source : Nielsen Comparable Metrics, Katz Radio Group, Sound Answers Q1 2026 ; Edison Research, The Infinite Dial Study 2026 ; MRI-Simmons USA, printemps 2026.
Chez les 25-54 ans aux États-Unis, la radio AM/FM affiche une couverture hebdomadaire de 86%, devant les podcasts à 69%, la télévision à 65%, Facebook à 62% et YouTube à 57%. Le streaming AM/FM atteint pour sa part 20%. Source : Nielsen Comparable Metrics, Katz Radio Group, Sound Answers Q1 2026 ; Edison Research, The Infinite Dial Study 2026 ; MRI-Simmons USA, printemps 2026.
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Aux États-Unis, la radio AM/FM reste le média de masse le plus puissant sur les 25-54 ans
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Rédigé le Vendredi 28 Août 2026

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