Aux États-Unis, 4 000 stations religieuses couvrent 98% de la population €

98% des adultes américains vivent dans la zone de couverture d’au moins une station de radio religieuse AM/FM, illustrant une présence quasi continue sur l’ensemble du territoire. La carte met en évidence la densité des émetteurs et l’étendue de leur diffusion locale, confirmant un maillage radio particulièrement structuré. Source : Pew Research Center
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