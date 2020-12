Ausha rejoint le réseau d’entreprises OneInThreeWomen

Aux côtés de ces grands noms, Ausha devient la première start-up française signataire de la charte. Créé en 2018, le réseau OneInThreeWomen tient son nom d’une statistique glaçante : en Europe, 1 femme sur 3 a subi des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Partant de ce triste constat, Ausha a souhaité prendre part à ce combat et soutenir une nouvelle fois cette cause que l’entreprise avait déjà défendue il y a quelques mois avec le Centre Hubertine Auclert ou l’ONU Femmes.

"Chez Ausha, j’ai la chance d’être accompagnée de femmes et d’hommes qui sont convaincus comme comme moi que notre croissance ne pourra pas se faire sans âme" explique Jennifer Han, Chief Marketing Officer chez Ausha. "C’est pourquoi nous n’hésitons pas à attribuer des ressources et à défendre des causes qui nous tiennent à cœur dès le tout début de notre activité. Ausha est une start-up, certes, mais par ses engagements, elle montre que ses convictions humaines sont aussi grandes que son ambition".