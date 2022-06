Ausha lance sa chaîne Youtube pour apprendre à podcaster

Que vous ayez déjà un podcast ou non, que vous soyez un podcasteur expérimenté ou non et que vous fassiez ça pour le plaisir ou non : vous repartirez toujours avec une ou deux précieuses astuces après avoir visionné les vidéos d’Ausha.

Dérivées du podcast "Tips" lancé en novembre 2021, les vidéos de la chaîne Ausha France continuent de répondre à l’ambition de la plateforme d’hébergement : aider tous les podcasteurs à faire grossir l’audience de leur podcast. Toutes les deux semaines, Robin Droin (vous reconnaîtrez peut-être l’une des voix de "Tips", le podcast d’Ausha) répond avec humour à toutes les questions que peuvent se poser les (futurs) podcasteurs.