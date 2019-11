Ausha intègre eStat Podcast développé par Médiamétrie

Dans un contexte de forte hausse des téléchargements de podcasts, la mesure propriétaire eStat Podcast délivre des indicateurs permettant de répondre aux enjeux éditoriaux et de valoriser les volumes de téléchargements, et donc les espaces publicitaires. "Avec eStat Podcast de Médiamétrie, Ausha propose un moyen fiable et impartial pour valoriser l’audience des éditeurs. À l’heure où la monétisation des podcasts se développe fortement en France, il est essentiel d’intégrer des outils pour mesurer la diffusion des podcasts" a expliqué Maxime Piquette, Président-fondateur de Ausha.