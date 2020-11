Ausha : Mélanie Hong nommée directrice "Customer Success"

Mélanie Hong a co-produit et co-animé les podcasts "Les coulisses du podcast" (podcast pédagogique destiné aux particuliers et professionnels indépendants sur la création et le développement de podcasts), "Part de voix" (podcast de décryptage des podcasts de marque) et la saison 2 de "Mija podcast" (un podcast de fiction diffusé à l’international, en français, anglais, espagnol et chinois mandarin, n°1 Apple podcast en Chine et dans le top 5 en France et Espagne - lauréat d’un Lovie Awards). Mélanie Hong a également fondé le label "Melting pot" dédié au multiculturalisme en France qui produit actuellement 2 podcasts : "Melting pot" et "Asiattitudes".