Ausha, Audiolads et Souncast lancent une offre de monétisation du podcast

En un clic, un producteur de podcast peut désormais activer librement la publicité pour percevoir des revenus issus de ses audiences. Avec une maîtrise sur le type de campagnes diffusées et une véritable transparence sur les tarifs pratiqués. Ausha diffuse, héberge et distribue les podcasts sur toutes les plateformes de téléchargements (Apple podcast, Google podcast, Deezer, Spotify, …). Plus de 11 millions d’écoutes chaque mois sur des thématiques lifestyle, culture, sports où humour. Audiolads met sa force commerciale en action (ex sales de Deezer, NRJ, …) au profit des producteurs de podcast, pour faire le lien avec les agences média et annonceurs toujours en quête de nouveaux leviers, d’innovation et d’émergence de marque.