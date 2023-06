Audion lance Audion Stories

Cette nouvelle structure dirigée par Mélanie Duchamp, s’appuie sur le studio créé il y a plus de 3 ans et piloté par Paul Decherf. Audion Stories repose sur trois piliers essentiels : le contenu, l'amplification et la médiatisation. "Ces piliers garantissent une approche holistique qui répond aux besoins des marques en matière de communication audio. En offrant des solutions personnalisées et créatives, Audion Stories offre aux marques une occasion unique de se connecter avec leur public cible de manière authentique et engageante" explique un communiqué. Audion Stories propose des solutions de planification créative qui aident les marques à développer des campagnes audio digitales percutantes en travaillant des créations dynamiques automatisées et ce en moins de 48 heures.