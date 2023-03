Un nombre impressionnant de professionnels des organisations membres de l'UER, des secteurs commerciaux et indépendants ainsi que des chercheurs d'universités de toute l'Europe ont été interviewés pour partager leurs points de vue, dans leurs domaines d'expertise, et fournir ce qui apparaît comme un potentiel global scénario sur la façon dont le paysage audio et radio pourrait évoluer en Europe.