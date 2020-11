Audience : une hausse de 17% pour RCF Haute-Normandie

Malgré un contexte sanitaire inédit, l’institut Médiamétrie a pu réaliser en 2020 son sondage annuel consacré aux radios associatives. Ce sont d’excellents résultats pour la radio RCF Haute-Normandie, avec des chiffres et une évolution records pour cette année : près de 35% de notoriété assistée, soit 2 points de plus qu’en 2018. La radio est de plus en plus connue et reconnue et enregistre une croissance régulière depuis 2018, date de la reprise des études Médiamétrie pour RCF Haute-Normandie. Par ailleurs, 12% des personnes interrogées déclarent écouter la radio occasionnellement ou très régulièrement. Un vrai succès puisque cela représente une évolution record de +16.8% par rapport à 2018. La radio a gagné des auditeurs qui, pour certains, l’ont découverte pendant le dernier confinement...