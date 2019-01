Audience en hausse pour les sites et applications d’actu

Tous écrans confondus, ils ont été chaque jour 16.7 millions de visiteurs uniques quotidiens, soit 13% de plus en 1 an. Le temps passé sur la catégorie est également en hausse, particulièrement sur le mobile qui représente plus de la moitié de celui-ci (56% conte 45% en novembre 2017).

Le mobile, leader sur la catégorie "Actualités", rassemble 11.3 millions de visiteurs uniques chaque jour, dont 8.9 millions n’utilisant que cet écran. Ces mobinautes exclusifs représentent à eux seuls plus de la moitié des visiteurs quotidiens de la catégorie (53.6% contre 43.7% en novembre 2017).