Audience en hausse pour les 3 radios du groupe Tertio

Selon les Médialocales 2018-2019, l’audience cumulée progresse respectivement de +24% pour Radio Dreyeckland, +61% pour Cannes Radio et de +34% pour Cerise FM. En Alsace, Radio Dreyeckland établit un record d’audience depuis 4 ans avec la plus forte progression en part d’audience 13+ (toutes catégories de radios confondues) et également la plus forte progression d’audience cumulé sur le périmètre des radios régionales. De son côté, Cannes Radio établit un record d’audience depuis 14 ans (vague 2004-2005) avec de fortes progressions sur les villes de Nice, Cannes, Grasse et Antibes. "L’ensemble des équipes se réjouit de ces résultats et prépare la rentrée avec pleins belles nouveautés à venir" précise le groupe Tertio.