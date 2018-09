Audience : Oui FM s'affirme sur le web

"La radio du Rock confirme ainsi sa forte légitimité sur le courant musical auquel elle consacre tous ses efforts depuis plus de 31 ans" explique un communiqué qui rappelle que "ces performances nationales sont d’autant plus remarquables que Oui FM ne dispose hélas que de 27 fréquences en France dont seulement 2 dans les 20 premières villes. Depuis 30 ans, le peu de fréquences attribuées par le CSA à Oui FM, la radio du principal courant musical de ces 60 dernières années, devient incompréhensible pour ses auditeurs qui sont, malgré cette importante contrainte, de plus en plus nombreux à l’écouter".

Dans ce classement estival de l'ACPM, la marque conserve ainsi la première place des Indés Radios, et représente la treizième marque la plus écoutée de France, toutes radios confondues.