Audacy met en avant les performances publicitaires des podcasts de taille moyenne €

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Selon Podscribe, le coût par acquisition publicitaire atteint 70 dollars pour les podcasts comptant moins de 250 000 auditeurs mensuels, contre 90 dollars pour ceux dépassant le million. Le graphique compare les coûts d'acquisition selon la taille de l'audience des podcasts. Source : © Podscribe – Benchmark Report, quatrième trimestre 2024, via Audacy Insights.
Selon Podscribe, le coût par acquisition publicitaire atteint 70 dollars pour les podcasts comptant moins de 250 000 auditeurs mensuels, contre 90 dollars pour ceux dépassant le million. Le graphique compare les coûts d'acquisition selon la taille de l'audience des podcasts. Source : © Podscribe – Benchmark Report, quatrième trimestre 2024, via Audacy Insights.
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Rédigé le Mercredi 4 Novembre 2026

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