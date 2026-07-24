Audacy analyse le rôle de l’audio dans les achats de rentrée €

Aux États-Unis, 80% des parents écoutent la radio AM/FM chaque semaine et 57% écoutent chaque mois la radio AM/FM en streaming et les podcasts. L’indice atteint 103 pour le streaming AM/FM et 116 pour les podcasts. Par ailleurs, 47% des parents utilisent des services de streaming audio financés par la publicité. Source : Nielsen Scarborough Research – Scarborough National Database 2025 Release 2 Total, juillet 2024-octobre 2025.
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