Au Portugal, les podcasts totalisent 13.7 millions de téléchargements en juillet  €

Au Portugal, les podcasts audités par Pod_Scope ont totalisé 13.7 millions de téléchargements en juillet 2026, contre 10.5 millions en juin. Il s’agit du niveau mensuel le plus élevé depuis octobre, où 16.4 millions de téléchargements avaient été enregistrés. Source : Marktest, Pod_Scope, juillet 2026.
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