La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Au Portugal, les podcasts totalisent 13.7 millions de téléchargements en juillet  €



Au Portugal, les podcasts audités par Pod_Scope ont totalisé 13.7 millions de téléchargements en juillet 2026, contre 10.5 millions en juin. Il s’agit du niveau mensuel le plus élevé depuis octobre, où 16.4 millions de téléchargements avaient été enregistrés. Source : Marktest, Pod_Scope, juillet 2026.
Au Portugal, les podcasts audités par Pod_Scope ont totalisé 13.7 millions de téléchargements en juillet 2026, contre 10.5 millions en juin. Il s’agit du niveau mensuel le plus élevé depuis octobre, où 16.4 millions de téléchargements avaient été enregistrés. Source : Marktest, Pod_Scope, juillet 2026.
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
Au Portugal, les podcasts totalisent 13.7 millions de téléchargements en juillet
Au Portugal, les podcasts totalisent 13.7 millions de téléchargements en juillet
Rédigé le Jeudi 3 Septembre 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication