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Au Portugal, le temps passé sur les réseaux sociaux atteint 1h45 par jour €



Au Portugal, le temps moyen consacré aux réseaux sociaux atteint 105 minutes par jour en 2026, contre 84 minutes en 2025. Chez les 15-24 ans, cette durée s'élève à 02h30. L'étude Marktest souligne également que 98.1% des utilisateurs se connectent quotidiennement, tandis que 24.3% ont abandonné au moins une plateforme au cours des 12 derniers mois. © Marktest – Étude "Os Portugueses e as Redes Sociais 2026"
Au Portugal, le temps moyen consacré aux réseaux sociaux atteint 105 minutes par jour en 2026, contre 84 minutes en 2025. Chez les 15-24 ans, cette durée s'élève à 02h30. L'étude Marktest souligne également que 98.1% des utilisateurs se connectent quotidiennement, tandis que 24.3% ont abandonné au moins une plateforme au cours des 12 derniers mois. © Marktest – Étude "Os Portugueses e as Redes Sociais 2026"
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Rédigé le Lundi 2 Novembre 2026

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