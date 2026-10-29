Au Portugal, Renascença et Rádio Comercial placent leurs podcasts en tête

Dans le classement des marques analysées, Observador représente 24.8% des téléchargements mensuels, soit 2.53 millions. Renascença arrive ensuite avec 20.4% et 2.08 millions de téléchargements. Expresso occupe la troisième place avec 15.2% et 1.55 million, devant Rádio Comercial, qui atteint 12.7% et 1.30 million. SIC Notícias complète ce groupe avec 12.4% et 1.27 million. Ensemble, ces cinq marques concentrent 85.6% des téléchargements mensuels comptabilisés.

Le classement des 200 podcasts les plus téléchargés comprend par ailleurs 65 programmes d'Observador, 55 d'Impresa, 33 de RTP, 24 du Grupo Renascença Multimédia et 23 de Bauer Media. Ces chiffres permettent de distinguer le poids des marques en nombre de téléchargements et la présence de chaque groupe dans le classement des programmes.