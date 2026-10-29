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Jeudi 29 Octobre 2026 - 07:40

Au Portugal, Renascença et Rádio Comercial placent leurs podcasts en tête


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Au Portugal, les podcasts audités par Marktest ont totalisé 10.2 millions de téléchargements en septembre 2026, soit une progression de 41% par rapport à août. Selon le classement Pod_Scope, "Extremamente Desagradável", de Renascença, conserve la première place devant "O Homem que Mordeu o Cão", de Rádio Comercial. Les deux groupes radio figurent également parmi les cinq principales marques de podcasts.


Au Portugal, les podcasts audités ont enregistré 10.2 millions de téléchargements en septembre 2026, soit une hausse de 41% par rapport à août (7.21 millions). Le graphique retrace l'évolution mensuelle depuis septembre 2025, avec un pic de 16.49 millions en octobre 2025. Source : Marktest, Pod_Scope, septembre 2026.
Au Portugal, les podcasts audités ont enregistré 10.2 millions de téléchargements en septembre 2026, soit une hausse de 41% par rapport à août (7.21 millions). Le graphique retrace l'évolution mensuelle depuis septembre 2025, avec un pic de 16.49 millions en octobre 2025. Source : Marktest, Pod_Scope, septembre 2026.

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Le service Pod_Scope de Marktest a comptabilisé 10,2 millions de téléchargements de podcasts au Portugal pour la période du 31 août au 27 septembre 2026, soit une moyenne de 2.6 millions par semaine. Ce résultat représente une hausse de 41% par rapport au mois d'août, durant lequel 7.21 millions de téléchargements avaient été enregistrés. Les données mensuelles montrent des variations importantes depuis septembre 2025, avec 10.97 millions de téléchargements, puis un maximum de 16,49 millions en octobre. Le volume est ensuite passé à 12.23 millions en novembre et 10.54 millions en décembre.
En 2026, il atteignait 13.52 millions en janvier, 11.58 millions en février, 11.92 millions en mars et 12.21 millions en avril. Les mois de mai et juin affichaient chacun 10.58 millions, avant une remontée à 13.79 millions en juillet, suivie du recul d'août.


Renascença et Rádio Comercial parmi les principales marques

Dans le classement des marques analysées, Observador représente 24.8% des téléchargements mensuels, soit 2.53 millions. Renascença arrive ensuite avec 20.4% et 2.08 millions de téléchargements. Expresso occupe la troisième place avec 15.2% et 1.55 million, devant Rádio Comercial, qui atteint 12.7% et 1.30 million. SIC Notícias complète ce groupe avec 12.4% et 1.27 million. Ensemble, ces cinq marques concentrent 85.6% des téléchargements mensuels comptabilisés.
Le classement des 200 podcasts les plus téléchargés comprend par ailleurs 65 programmes d'Observador, 55 d'Impresa, 33 de RTP, 24 du Grupo Renascença Multimédia et 23 de Bauer Media. Ces chiffres permettent de distinguer le poids des marques en nombre de téléchargements et la présence de chaque groupe dans le classement des programmes.
Au Portugal, Observador domine le classement des marques de podcasts en septembre 2026 avec 2.53 millions de téléchargements, devant Renascença (2.08 millions) et Expresso (1.55 million). Rádio Comercial (1.30 million) et SIC Notícias (1.27 million) complètent les cinq premières places. Source : Marktest, Pod_Scope Rank, septembre 2026.
Au Portugal, Observador domine le classement des marques de podcasts en septembre 2026 avec 2.53 millions de téléchargements, devant Renascença (2.08 millions) et Expresso (1.55 million). Rádio Comercial (1.30 million) et SIC Notícias (1.27 million) complètent les cinq premières places. Source : Marktest, Pod_Scope Rank, septembre 2026.

Deux podcasts de radio en tête du classement

Le classement individuel reste dominé par "Extremamente Desagradável", diffusé par Renascença, qui totalise près de 1.6 million de téléchargements en septembre. "O Homem que Mordeu o Cão", de Rádio Comercial, conserve la deuxième place avec 865 000 téléchargements, devant "Expresso da Manhã", d'Expresso, qui en rassemble 278 000. Ces résultats confirment la présence des programmes issus de la radio aux premières places du classement audité.
od_Scope repose sur une mesure technique, indépendante et auditée des podcasts portugais. Marktest collecte, compile et traite les données en continu selon des critères internationaux communs, transparents et comparables. Les classements accessibles aux opérateurs participants détaillent notamment les catégories des podcasts, les téléchargements mensuels et hebdomadaires, les auditeurs hebdomadaires ainsi que les nouveaux épisodes.

Tags : Marktest, podcast, podcasts, Portugal, Rádio Comercial, Renascença



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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