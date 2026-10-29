Au Portugal, Renascença et Rádio Comercial placent leurs podcasts en tête

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Le service Pod_Scope de Marktest a comptabilisé 10,2 millions de téléchargements de podcasts au Portugal pour la période du 31 août au 27 septembre 2026, soit une moyenne de 2.6 millions par semaine. Ce résultat représente une hausse de 41% par rapport au mois d'août, durant lequel 7.21 millions de téléchargements avaient été enregistrés. Les données mensuelles montrent des variations importantes depuis septembre 2025, avec 10.97 millions de téléchargements, puis un maximum de 16,49 millions en octobre. Le volume est ensuite passé à 12.23 millions en novembre et 10.54 millions en décembre.
En 2026, il atteignait 13.52 millions en janvier, 11.58 millions en février, 11.92 millions en mars et 12.21 millions en avril. Les mois de mai et juin affichaient chacun 10.58 millions, avant une remontée à 13.79 millions en juillet, suivie du recul d'août.
Renascença et Rádio Comercial parmi les principales marques
Le classement des 200 podcasts les plus téléchargés comprend par ailleurs 65 programmes d'Observador, 55 d'Impresa, 33 de RTP, 24 du Grupo Renascença Multimédia et 23 de Bauer Media. Ces chiffres permettent de distinguer le poids des marques en nombre de téléchargements et la présence de chaque groupe dans le classement des programmes.
Deux podcasts de radio en tête du classement
od_Scope repose sur une mesure technique, indépendante et auditée des podcasts portugais. Marktest collecte, compile et traite les données en continu selon des critères internationaux communs, transparents et comparables. Les classements accessibles aux opérateurs participants détaillent notamment les catégories des podcasts, les téléchargements mensuels et hebdomadaires, les auditeurs hebdomadaires ainsi que les nouveaux épisodes.