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Mardi 19 Mai 2026 - 08:10

Au Canada, 29 radios francophones rappellent le rôle de la radio en situation d’urgence


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Du 22 au 26 juin 2026, Alliance Radios coordonnera le concours "La radio partout, en tout temps, tout l’été" avec 29 radios francophones au Canada. L’opération prévoit 290 lampes de poche radio multi-énergie à gagner, pour une valeur totale de 9 570 $CA, afin de rappeler le rôle de la radio en mobilité et en situation d’urgence.



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L’opération est annoncée comme l’une des plus grandes promotions radiophoniques pancanadiennes de l’histoire pour les radios francophones du pays. Le concours s’appuie sur un message simple : la radio reste accessible dans de nombreux contextes où d’autres moyens d’information peuvent devenir plus fragiles. Elle ne dépend ni d’un réseau cellulaire, ni d’un abonnement, ni d’un écran pour informer les auditeurs. Elle peut aussi accompagner les déplacements estivaux, au chalet, sous la tente, en bateau, en forêt ou sur la route. 
La campagne met en avant la capacité de la radio à fonctionner lorsque d’autres infrastructures sont perturbées, notamment en cas de panne électrique, de tempête ou de bris d’infrastructure. 


Elle rappelle aussi son rôle pour suivre les alertes météorologiques, les épisodes de canicule ou les risques d’incendie en forêt. Le positionnement de l’opération ne se limite pas à l’information d’urgence. Alliance Radios insiste également sur la fonction d’accompagnement de la radio pendant l’été, avec la musique, les émissions et les animateurs. La promotion présente ainsi la radio comme un média utile dans les moments sérieux comme dans les moments plus légers.

290 lampes de poche radio multi-énergie à gagner

Pour cette opération nationale, les radios membres d’Alliance Radios offriront au total 290 lampes de poche radio multi-énergie. Chaque appareil fonctionne avec des piles, à l’énergie solaire et à la manivelle. Il s’agit d’une lampe de poche radio avec sirène, d’une valeur unitaire de 33 $CA. Chaque station participante remettra 10 prix pendant la durée du concours. À l’échelle du Canada, 290 prix seront attribués, pour une valeur totale de 9 570 $CA. Les images ou représentations du prix utilisées dans la promotion sont indiquées comme étant à titre indicatif seulement.


Deux tirages par jour et par station

Le règlement prévoit deux tirages par jour pendant cinq jours, soit 10 tirages par station participante. Les tirages auront lieu en direct pendant les émissions, avec des horaires pouvant varier selon les stations. Pour être déclaré gagnant, le participant pourrait devoir répondre correctement à une question d’habileté mathématique.
Le concours se déroulera du 22 juin 2026 à 00:00, heure de l’Est, au 26 juin 2026 à 23:59, heure de l’Est. Les participants peuvent prendre part à plus d’une reprise pendant la durée de l’opération, mais une même personne ne peut être déclarée gagnante qu’une seule fois.


Alliance Radios, nouvelle désignation de l’ARC du Canada

Alliance Radios est la nouvelle désignation de l’Alliance des radios communautaires du Canada. L’organisation nationale a été créée en 1991 par les radios communautaires francophones et acadiennes elles-mêmes, avec la volonté de prendre en main leur propre développement et d’assurer leur autonomie.
Alliance Radios regroupe 28 stations de radio francophones en opération sur la bande FM et sur le web, ainsi qu’une 29e station uniquement en ligne, située à l’Île-du-Prince-Édouard, qui travaille à l’obtention d’une licence de radiodiffusion FM. L’organisation compte également 4 associations provinciales ou territoriales de radios communautaires parmi ses membres.  Les radios d’Alliance Radios sont présentes dans 7 provinces et 2 territoires. Elles couvrent la Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Nunavut et la Nouvelle-Écosse. Les radios membres revendiquent près de 290 000 auditeurs par semaine.


Tags : Alliance radios, ARCQ, Canada



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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