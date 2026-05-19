Au Canada, 29 radios francophones rappellent le rôle de la radio en situation d’urgence

Alliance Radios est la nouvelle désignation de l’Alliance des radios communautaires du Canada. L’organisation nationale a été créée en 1991 par les radios communautaires francophones et acadiennes elles-mêmes, avec la volonté de prendre en main leur propre développement et d’assurer leur autonomie.

Alliance Radios regroupe 28 stations de radio francophones en opération sur la bande FM et sur le web, ainsi qu’une 29e station uniquement en ligne, située à l’Île-du-Prince-Édouard, qui travaille à l’obtention d’une licence de radiodiffusion FM. L’organisation compte également 4 associations provinciales ou territoriales de radios communautaires parmi ses membres. Les radios d’Alliance Radios sont présentes dans 7 provinces et 2 territoires. Elles couvrent la Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Nunavut et la Nouvelle-Écosse. Les radios membres revendiquent près de 290 000 auditeurs par semaine.

