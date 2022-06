"Après la pluie", le nouveau podcast de Binge Audio

À partir de ce 22 juin, Binge Audio propose trois épisodes par mois avec deux formats différents pour aborder les questions de santé mentale avec un regard bienveillant et lucide.

D'abord, des récits de vie avec un format narratif deux fois par mois avec des histoires, des accidents, des aléas, et de la résilience. Ces moments qu’on peut tous·tes connaître à un moment ou à un autre. Les deux premiers entretiens ont été réalisés par Olivia Müller (Programme B, Les Pieds sur Terre...). Ensuite, un "Self-Care Ta Mère" sous la forme d'un talk décomplexé animé une fois par mois par Judith Duportail avec ses acolytes Coco Spina et Samuel Dock, qui s’attache à transcender la manière dont nous parlons de nos problèmes de santé mentale entre amis ou en famille.