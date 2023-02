Après la Grèce, Radioplayer se déploie en Finlande

Pour Jari Lahti, du consortium Radiosoitin Suomi Oy : "Nous sommes fiers de rejoindre la famille Radioplayer, et nous sommes impatients d'ajouter toute la puissance de l'industrie radio finlandaise à l'excellent travail réalisé par Radioplayer. Il est essentiel de relever les défis et de saisir les opportunités de notre monde connecté, et de travailler ensemble pour garantir la place de la radio dans le tableau de bord des voitures."

Le modèle Radioplayer a d'abord été développé comme une collaboration unique entre la BBC et la radio commerciale au Royaume-Uni, créant une plateforme d'écoute innovante. Contrairement à d'autres modèles d'agrégation radio, Radioplayer est à but non lucratif et soutenu à 100% par les radiodiffuseurs.