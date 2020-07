Apple lance ses podcasts et des bulletins d'infos quotidiens

À partir d'aujourd'hui, Apple News produira donc une vingtaine d'Audio Stories par semaine dans un large éventail d'intérêts. Réalisées par des comédiens professionnels de la voix, ce sont des versions audio de certains des meilleurs reportages publiés par Esquire, Essence, Fast Company, GQ, New York Magazine, Sports Illustrated, TIME, Vanity Fair, Vogue, Wired ou de plusieurs quotidiens dont le Los Angeles Times et le Wall Street Journal. Ces Audio Stories sont désormais disponibles pour les abonnés d'Apple News + aux États-Unis. Par ailleurs, avec Apple News Today, un briefing audio quotidien, les rédacteurs et co-animateurs d'Apple News guident les auditeurs à travers certaines des meilleures actualités et s'intéressent à la manière dont journalistes du monde les couvrent.



Apple News Today est gratuit pour tous les auditeurs et les matins disponibles du lundi au vendredi directement dans l'application News aux États-Unis et sur les podcasts Apple.