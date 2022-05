Apple : l'iPod, c'est terminé

"L''iPod a redéfini la façon dont la musique est découverte, écoutée et partagée" a déclaré Greg Joswiak, vice-président directeur du marketing mondial d'Apple. "Aujourd'hui, l'esprit de l'iPod perdure. Nous avons intégré une expérience musicale incroyable dans tous nos produits, de l'iPhone à l'Apple Watch en passant par le HomePod mini, et sur Mac, iPad et Apple TV. Et Apple Music offre une qualité sonore de pointe avec prise en charge de l'audio spatial - il n'y a pas de meilleur moyen d'apprécier, de découvrir et d'expérimenter la musique".Né il y a plus de 20 ans, l' iPod tire sa révérence. Il aura été vendu à plus de 400 millions d'exemplaires.