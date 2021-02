Antilles-Guyane La Réunion : de plus en plus d'internautes

Même tendance observée à La Réunion où plus de 620 000 individus (88,1% de la population) se sont connectés au moins une fois à internet quels que soient le lieu et l’écran. Plus nombreux, les internautes intensifient également leur pratique du digital puisque 84,3% des Antillo-guyanais et près de 85% des Réunionnais ont surfé sur la toile au cours du mois précédent l’enquête (vs 77,7% et 79,5% en 2019). Le téléphone mobile s’impose pour consulter internet quotidiennement, quel que soit le territoire. Ainsi, aux Antilles-Guyane, plus des trois quarts (77,6%) des internautes les plus assidus utilisent leur téléphone pour surfer chaque jour sur le web tandis qu’à La Réunion, ils sont près de 80%. L’écart se creuse avec l’écran d’ordinateur, privilégié tout de même par plus de la moitié de ces internautes quotidiens, aussi bien aux Antilles-Guyane qu’à La Réunion.