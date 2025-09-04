Anthony Bourdain : “L’IA est un super assistant, pas un voleur d’emplois” €

Créée en 2006, Radio Public Santé devait d’abord trouver sa place sur la FM. Mais faute de fréquences, c’est finalement Internet qui a permis son envol. “C’est presque le web qui nous a sauvés”, reconnaît Anthony Bourdain. Aujourd’hui, la station fonctionne 24h/24, avec des pastilles de trois minutes consacrées à la recherche, aux traitements ou encore à la prévention, ponctuées de musique pour rythmer le flux.
Avec près de 70 % d’auditrices et un public CSP+, la radio se positionne comme un "franceinfo de la santé". Autour de Bourdain, une quarantaine de médecins, infirmiers et scientifiques contribuent au contenu, faisant de la vulgarisation médicale son ADN.
