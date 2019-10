Angiocom lance La boîte à podcasts, une nouvelle offre digitale

La boîte à podcasts veut combiner une capacité créative et des décennies d’expérience en conseil programme et en développement de marque. "Notre équipe produit des histoires qui racontent, informent, éclairent, éduquent, divertissent, stimulent et transforment le contenu numérique de nos clients en un canal médiatique indépendant". Un catalogue de personnalités a été crée et mis à disposition des clients pour enrichir leur image et leur offre média.