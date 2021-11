Amazon travaillerait sur le discret "Project Mic"

Le site The Verge s'appuie sur une présentation que l'équipe a pu visionner : "Le grand objectif de ce projet est de démocratiser et de réinventer la radio. L'application se concentrera initialement sur les États-Unis" explique le site."Tout le monde pourra puiser dans le catalogue musical d'Amazon pour organiser son programme. Pour le lancement, la société prévoit de recruter des célébrités ainsi que des influenceurs pour aider à lancer l'application et fournir des contenus. Bien que l'application soit fortement axée sur la musique, la programmation se concentrera sur trois autres domaines : la culture pop, la comédie et le sport".