Alouette reçoit le chanteur Yannick Noah

Ce mercredi, Yannick Noah se lèvera de bonne heure pour prendre la direction des studios d'Alouette. Il sera en direct sur dans la matinale entre 07h et 09h. Ses inspirations, sa tournée en 2020, ses voyages.. le chanteur devrait évoquer son actualité et, forcément, son dernier album. Comme d'habitude, Alouette devra de son côté probablement faire face à un afflux d'auditeurs et de fans devant ses studios des Herbiers.

Rappelons qu'Alouette est la "Première radio régionale de France" pour la 11e année consécutive. Elle émet sur 4 régions 16 départements avec 45 pôles de diffusion. Elle est la seule Rrdio en province à atteindre régulièrement le point d’audience nationale.