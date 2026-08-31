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Lundi 31 Août 2026 - 05:55

Alouette fait sa rentrée avec une grille enrichie du matin au week-end


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Ce 31 août, Alouette lance sa grille 2026-2027. "Le Matin Alouette" revient pour une 4e saison, tandis que "La Masterclasse Alouette" s’installe de 09h00 à 13h00. "L’Access Alouette" occupe la tranche 16h-20h. Le week-end, "Alouette Le Club" est maintenu et un nouveau rendez-vous, "Un dimanche soir avec …", arrive de 20h à 21h.



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"Le Matin Alouette" revient de 06h à 09h pour une 4e saison avec Niko et Lola. La matinale conserve infos, météo, jeux et horoscope, avec de nouvelles voix annoncées chaque jour à 7h55 et 8h55. La station résume ce rendez-vous par la formule : ""Le Matin Alouette", du sourire et toujours plus de hits dès le saut du lit dans le Grand Ouest !".
À 09h, Olivier prend le relais avec "La Masterclasse Alouette", programmée jusqu’à 13h, avec 150 euros à gagner toutes les heures. De 16h à 20h, Luka anime "L’Access Alouette", présenté comme l’émission Pop Culture du Grand Ouest, avec de l’info toutes les 1/2 heures, des interviews d’artistes, des bons plans, des sorties, du cinéma, l’actualité des groupes musicaux locaux avec "Le Zine" et l’Alphatop.

Un nouveau rendez-vous le dimanche soir

La programmation du week-end conserve "Alouette Le Club", une sélection de hits dance, électro et funk diffusée les vendredis et samedis de 22h00 à 02h00. Un samedi par mois, l’émission accueille le DJ Set de Brice François. La nouveauté concerne le dimanche, avec "Un dimanche soir avec …", diffusé de 20h à 21h. Chaque mois, un artiste se confie au micro de Luka et partage ses souvenirs, ses rituels, ses secrets d’enfance ainsi que ses coups de cœur musicaux du moment. La première invitée sera Helena, ce dimanche 6 septembre.
Avec cette grille, Alouette, qui se présente comme la "Première Radio du Grand Ouest" souhaite ainsi articule sa rentrée autour de rendez-vous quotidiens et de programmes spécifiques au week-end.

Tags : Alouette, catégorie B, rentrée



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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