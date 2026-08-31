Alouette fait sa rentrée avec une grille enrichie du matin au week-end

"Le Matin Alouette" revient de 06h à 09h pour une 4e saison avec Niko et Lola. La matinale conserve infos, météo, jeux et horoscope, avec de nouvelles voix annoncées chaque jour à 7h55 et 8h55. La station résume ce rendez-vous par la formule : ""Le Matin Alouette", du sourire et toujours plus de hits dès le saut du lit dans le Grand Ouest !".

À 09h, Olivier prend le relais avec "La Masterclasse Alouette", programmée jusqu’à 13h, avec 150 euros à gagner toutes les heures. De 16h à 20h, Luka anime "L’Access Alouette", présenté comme l’émission Pop Culture du Grand Ouest, avec de l’info toutes les 1/2 heures, des interviews d’artistes, des bons plans, des sorties, du cinéma, l’actualité des groupes musicaux locaux avec "Le Zine" et l’Alphatop.