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Allemagne : la radio représente encore 71% du temps d'écoute audio €



En Allemagne, la radio linéaire représente 71% du temps d'écoute audio en 2026, contre 29% pour l'audio à la demande. Cette répartition varie selon les neuf profils étudiés : la part de l'audio linéaire atteint 94% chez les traditionalistes, contre 40% chez les profils autonomes. Source : ARD/ZDF-Medienstudie 2026.
En Allemagne, la radio linéaire représente 71% du temps d'écoute audio en 2026, contre 29% pour l'audio à la demande. Cette répartition varie selon les neuf profils étudiés : la part de l'audio linéaire atteint 94% chez les traditionalistes, contre 40% chez les profils autonomes. Source : ARD/ZDF-Medienstudie 2026.
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Rédigé le Vendredi 6 Novembre 2026

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