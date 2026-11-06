Allemagne : la radio représente encore 71% du temps d'écoute audio €

En Allemagne, la radio linéaire représente 71% du temps d'écoute audio en 2026, contre 29% pour l'audio à la demande. Cette répartition varie selon les neuf profils étudiés : la part de l'audio linéaire atteint 94% chez les traditionalistes, contre 40% chez les profils autonomes. Source : ARD/ZDF-Medienstudie 2026.
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