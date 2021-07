Allemagne : hausse des ventes des récepteurs DAB+

En Allemagne, les ventes de récepteurs DAB+ ont augmenté de 6.5% entre janvier et mai 2021 et plus de 80% des voitures neuves en Allemagne possèdent un autoradio avec le DAB+. Outre-Rhin, le DAB+ propose plus de 270 stations, dont plus de 70 sont diffusées exclusivement via DAB+.