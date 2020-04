Alain Liberty (SIRTI) : "Nous demandons la mise en place d'un crédit d'impôt à la diffusion pour les radios"

"Je ne pourrai pas me résoudre à ce que certaines radios puissent périr avec la situation que nous connaissons. Il est aussi du devoir de la collectivité d'accompagner les plus faibles. Il faut qu'elles se rapprochent du SIRTI afin qu'on les aide. Avant de jeter l'éponge, exploitons toutes les solutions !". Le SIRTI et les groupes de médias envisagent plusieurs initiatives dans le sens de celle de la députée Aurore Bergé qui plaide, selon Les Echos , pour la mise en place d'un crédit d'impôt sur les dépenses de communication."Nous allons adresser des courriers au ministère et au CSA" annonce Alain Liberty. "Nous avons pensé à plusieurs dispositifs : un accompagnement sur le déploiement du DAB+, le crédit d'impôt au bénéfice des entreprises de communication pour leurs investissements publicitaires vers les médias autorisés et diffusés en broadcast et un crédit d'impôt à la diffusion au sens large du terme. Le coût de diffusion étant souvent le 2ème poste de charge".Alain Liberty annonce le report de l'assemblée générale du SIRTI, prévue le 31 mars, le 12 octobre prochain.