Alain Baute : "L'Indépendant entend jouer pleinement la carte du multimédia"

LLPR - Les équipes de production et de réalisation de Radio Indep sont-elles internes à L'Indépendant ?

AB - L'essentiel est porté par les ressources et les compétences du journal. Mais nous ne fermons pas la porte à des contributeurs.



LLPR - Vous avez déjà investi le terrain des podcasts, vont-ils être intégrés à la web-radio ?

AB - Oui, nous produisons 2 à 3 podcasts par jour. Certains sont éligibles à la grille de notre webradio. Et nous travaillons sur des formats d'émissions mixtes, comme le dernier né "Mon territoire, j'y crois", co-brandé avec un partenaire qu'est le Crédit Agricole Sud Méditerranée. L'idée est de braquer toutes les semaines les feux sur des femmes et des hommes qui tentent, osent, entreprennent et réussissent. De belles histoires, comme celle de Radio Indep !